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Инициатива пенсионного фонда Первореченского района Владивостока позволит пожилым людям поправить свое здоровье в российских здравницах.

На севере Приморья пенсионерам оплатят билеты на любой курорт России. Не секрет, что основным препятствием для полноценного отдыха и поправки здоровья пожилых людей, проживающих в неблагоприятных климатических условиях, являются цены на проезд. Теперь жители района имеют возможность возмещать суммы, потраченные на железнодорожные, автобусные и авиа-билеты.

Как сообщают в региональном отделении Пенсионного фонда, для получения льготы, гражданин должен предоставить оригиналы проездных документов и соответственное заявление. При этом возмещаются суммы, потраченные на плацкартное место в поезде, экономический класс в самолете и каюте третьего класса на теплоходе. Деньги за постельное белье, дополнительное питание и бронирование возвращаться не будут.