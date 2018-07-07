Прогнозы сбылись: В Тунисе стали пропадать туристы из РФ

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Это международный скандал. Двое взрослых людей не вернулись с отдыха в этой стране.

Ранее давались прогнозы о том, что отдых в этой стране далеко небезопасен. Они сбылись. В Тунисе стали пропадать туристы из РФ.

Молодая женщина сообщила об исчезновении своих матери и отчима. Последний раз они вышли на связь, когда вылетали из Пулково.

Срок путёвки закончился, а они так и не вернулись. Их мобильные телефоны являются выключенными.

Пара, пропавшая в Тунисе, проживает в Каменке. Это областной посёлок. Заявительница проинформировала, что её мать, которой 57 лет, работает в качестве музыкального руководителя в местной СОШ. Отчим трудился водителем на маршрутном такси. Ему 54 года.

Туристическая фирма, где они оформили путёвки, помочь ничем не смогла. Её представители проинформировали, что им не известен адрес отеля, который пара сняла в Тунисе.

Правоохранители приняли заявление о пропаже граждан РФ в Тунисе. Они приступили к розыскным мероприятиям.

В Тунисе сейчас отмечается наличие очень сложной политической ситуации. На улицах отмечается появление множества очень агрессивных протестантов. Туристам вообще запрещается выход за места охраняемого отдыха, но и он небезопасен.

Ростуризм неоднократно предупреждал, отдых в Тунисе – это риск. Однако, дешевизна туров продолжает привлекать россиян.