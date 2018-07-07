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В прошлом месяце воздушная гавань обслужила 87,3 тысячи пассажиров, что является абсолютным рекордом.

В июне стартовал сезон отпусков, в связи с чем, многие воронежцы ринулись отдыхать за пределы города. Часть из них отправилась путешествовать на самолёте. В этой связи в аэропорту Воронежа рассказали, куда чаще всего летали горожане в июне. В администрации воздушной гавани подчеркнули, что в прошлом месяце был поставлен абсолютный рекорд.

Было обслужено 87,3 тысячи пассажиров. Чаще всего они летали в Крым. Сразу пять авиаперевозчиков выполняют ежедневно прямые рейсы на полуостров из Воронежа. Также вырос спрос на полёты в Казань. По-прежнему среди зарубежных направлений лидерство удерживает Турция. Также на 1/5 вырос спрос на рейсы в Бишкек, Ташкент, Ереван и Кишинёв.

Ранее мы писали, что власти намеренно врут про популярность Крыма среди россиян. Вэб-камеры с пляжей показывают, что берега курортов полуострова полупустые.