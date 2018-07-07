VistaNews.ru


В аэропорту Воронежа рассказали, куда чаще всего летали горожане в июне

Сегодня, 14:52

В прошлом месяце воздушная гавань обслужила 87,3 тысячи пассажиров, что является абсолютным рекордом.

В июне стартовал сезон отпусков, в связи с чем, многие воронежцы ринулись отдыхать за пределы города. Часть из них отправилась путешествовать на самолёте. В этой связи в аэропорту Воронежа рассказали, куда чаще всего летали горожане в июне. В администрации воздушной гавани подчеркнули, что в прошлом месяце был поставлен абсолютный рекорд.

Было обслужено 87,3 тысячи пассажиров. Чаще всего они летали в Крым. Сразу пять авиаперевозчиков выполняют ежедневно прямые рейсы на полуостров из Воронежа. Также вырос спрос на полёты в Казань. По-прежнему среди зарубежных направлений лидерство удерживает Турция. Также на 1/5 вырос спрос на рейсы в Бишкек, Ташкент, Ереван и Кишинёв.

Ранее мы писали, что власти намеренно врут про популярность Крыма среди россиян. Вэб-камеры с пляжей показывают, что берега курортов полуострова полупустые.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Воронежцы объяснили брошенные на улице машины ценами на бензин

Авиакомпания Scat открывает рейс из Воронежа в Казахстан

Воронежец предложил отремонтировать дороги при помощи слона и биткоинов

Главное за неделю

«Хватит!»: Жанна Фриске пытается поговорить с родными

Не зря призрак Жанны попал в объектив камеры, значит, она пытается всеми усилиями показать, что всё видит....

Макаревич предсказал, как исчезнет ДНР и ЛНР

После «красивого футбольного праздника» произойдёт нечто ужасное для...

«Хотел спеть»: Призрак Хворостовского посетил оперу в Метрополитене Нью-Йорка

Душа российского маэстро не может найти покоя, ведь тысячи поклонников так и не...

«Это его глаза»: Ульяновка показала призрак сына, погибшего в ДТП

 Аномалий в Ульяновске становится всё больше....

«Совершенно секретно»: Процесс уничтожения человечества перешел на финальную стадию

Всемирный заговор, пришельцы, масоны – миру придет конец уже скоро, но кто...

Рекомендуем