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Сумма долга «Натали Турс» турецким партнерам – $500 тысяч

Сегодня, 15:24

Туроператор «Натали Турс» 30 июня отменил все чартерные рейсы на курорты. С 4 июля по 30 сентября включительно аннулированы все туры, даже уже оплаченные.

Как сообщает глава «Ростуризма» Олег Сафонов, в настоящее время за границей находятся 3590 клиентов «Натали Турс». До конца недели 500 из них вернутся домой. Глава «Ростуризма» обещает, что в течение двух недель все отдыхающие будут доставлены в Россию.

Существует сумма в 150,5 млн. рублей, которая представляет собой финансовые гарантии туроператора. Но сумма оплаченных и аннулированных туров составляет 958 млн. рублей, то есть гарантии туроператора даже вместе с фондом персональной ответственности не могут гарантировать всех выплат пострадавшим.

Общий долг туроператора турецким партнерам с 2015 года составил около 500 тысяч долларов. Именно тогда «Натали Турс» прекратила расплачиваться со своими турецкими контрагентами. Это произошло в то время, когда ВВС Турции сбили российский самолет.

После возобновления турпотока в Турцию туроператор составлял график погашения долгов перед турецкими партнерами, но долг так и не был погашен.

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