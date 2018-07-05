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Температура воды в Черном море в Сочи резко упала

Сегодня, 15:38

На днях туристов распугали «ледяные объятия» Черного моря.

Как оказалось, причиной того, что температура воды в Черном море в Сочи резко упала на десяток градусов, стало явление, которое по-простому называют «низовкой» или же апвеллинг. Оно возникает при условии поднятия глубинных вод, которые занимают место теплых. Местные жители не привыкли к такому резкому перепаду температур – с +25 до +16, а туристы и вовсе расстроились – купаться в такой холодной воде невозможно, остается только загорать.

Стало известно, что апвеллинг задел и Крымское побережье – у берегов Ялты заметили существенное снижение температуры воды Черного моря. Но местные не расстраиваются – у них это явление происходит стабильно раз в год, в основном в июне.

Все же синоптики утешают отдыхающих – море прогреется совсем скоро до нужной температуры и отдых станет более комфортным.

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