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Саудовские девушки покорили Эльбрус

Сегодня, 04:30

Трудности снежных ветров и сурового климата на пути к заветной вершине преодолеть спортсменкам помогали их родственники мужского пола.

Саудовские девушки в составе команды «Раваси», входящий в проект «Видение 2030», целью которого является обучение женщин скалолазанию и пропаганда здорового образа жизни, совершили свое путешествие к знаменитому вулкану на Кавказе. За короткий промежуток времени представительницы Саудовской Аравии покорили эту 5 642-метровую вершину. Преодолеть все трудности восхождения на вершину им помогали их родственники мужского пола.

На официальном сайте федерации Саудовской Аравии по коллективным видам спорта разместили много фотографий спортсменок и хвалебные комментарии к участникам путешествия.

Гора Эльбрус - самая высокая горная вершина России и Европы, входящая в список высочайших вершин частей света «Семь вершин».

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