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«База отдыха для инопланетян»: Кировский бизнесмен строит «летающую тарелку»

Сегодня, 17:42

В области часто видят НЛО, от чего и возникла такая идея. Дом необычной формы возводят в Котельничском районе рядом с Сокольей горой.

Кировский бизнесмен верит в то, что рядом с Сокольей горой часто наблюдают НЛО, в результате в том месте он строит «летающую тарелку», а точнее дом в такой необычной форме. В конечном итоге получится база отдыха на красивом берегу Вятки. Естественно, она предназначена не для инопланетян, но таких необычных гостей там, наверняка, будут рады видеть.

Согласно замыслам строителей, тарелка будет вращаться вслед за Солнцем, а рядом с ней располагаются дома полусферического вида, чем и завлекают народ. На такой базе захотят отдохнуть многие любопытные путешественники, тем более, что люди смогут полноценно отдохнуть на Вятке. В приглашениях можно указать, что каждый отдыхающий может стать редким свидетелем подлинного НЛО.

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