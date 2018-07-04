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В Госдуме РФ высказались о банкротстве и отменённых турах «Натали Турс»

Сегодня, 15:04

Людям должны выплатить потраченные деньги, но моральные издержки отдыхающих намного больше.

Член Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал ситуацию вокруг заявления генерального директора «Натали Турс» о банкротстве и отменённых турах компании.

В Госдуме считают, что туроператоров должны наказать штрафами. Людям деньги конечно же вернут, но моральные издержки отдыхающих намного больше.

По словам Дмитрия Свищёва, люди брали отпуски, отгулы, затем готовились и планировали, а из-за работы «Натали Турс» им просто вернут деньги. Политик считает, что в нормальном современном и цивилизованном обществе так уже никто не делает.

Свищёв заявляет, что деньгами людей просто попользовались, а потом вернули. Вещи подобного характера необходимо пресекать при помощи государственного регулятора. Конечно же Свищёв не называет такой бизнес мошенничеством, но он всё равно остаётся нечестным в отношении обычных людей – клиентов.

Стоит отметить, что гендиректор «Натали Турс» во время прямого эфира заявил, что компания не может отправлять туристов в туры из-за того, что не контролирует ситуацию с партнёрами.

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