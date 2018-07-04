VistaNews.ru


"Тунис опасен для отдыха": Эксперт дал советы решившимся туда поехать

Сегодня, 04:45

Там в пятизвёздочном отеле произошёл теракт. Погибли 39 человек. Помимо того, тогда, три года назад, ещё больше 40 были ранены.

Экзотический туризм – дело вкуса. Однако, Тунис сейчас для отдыха очень опасен. Тем же, кто решился туда поехать, свои советы дал эксперт.

Их следует соблюдать, чтобы вернуться с отдыха живыми и здоровыми. Свои советы дала Наталия Пискунова, являющаяся  экспертом МГУ.

Среди главных опасностей, наличие постоянных террористических угроз со стороны разнообразных группировок боевиков. При этом, стычки возникают даже в центральных районах страны. Не стоит посещать нетуристические и нелюдные места.

Задача боевиков, привлечение к себе внимания путём проведения терактов, которые вызовут множество жертв. Следовательно, нужно оставаться в тех местах, которые тщательно охраняет полиция и военные.

Но и такой отдых опасен и безопасности не гарантирует. Достаточно вспомнить террористическую атаку на пятизвёздочные отели. Погибли 39 туристов и служащих. Ранения получили – 40.

Есть и другие опасности. Африка - не Европа. Мини-юбки и другая короткая и открытая одежда – полностью исключены. Изнасилование может последовать незамедлительно.

Приехавшей в Тунис молодёжи не стоит посещать ночные дискотеки. Закончится, в лучшем случае, ограблением.

Эксперт советует, что не стоит «вестись» на фотографии красивых буклетов турфирм. Реальность совсем другая. Туры в Тунис относительно дёшевы, но лучше ехать в другую страну.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Курорт в Тунисе встречает туристов грязью и хамством

«Снимите это немедленно!»: Белла Потёмкина дала рекомендации по поводу модных луков весны 2018

В Воронеже для купания оборудуют 4 пляжа

Главное за неделю

Умерла солистка Театра музыкальной комедии Ольга Лозовая

 Женщина скончалась после продолжительной болезни в возрасте 46-ти лет. Немного позже станет известно о месте и дате прощания с...

«Путешествие во времени»: Мужчина переместился в 2120 год и записал видео

Шокирующие кадры показывают, насколько изменится жизнь за следующие 100 лет....

Ольга Лозовая в последние годы жизни ничего не ела

Шокирующая новость поразила поклонников жертвы строгих диет и режимов, причины...

"Боже, там её лицо!": Призрак Фриске посетил родной дом

Покойная певица пытается связаться с родными с "того света". Со дня смерти...

"Вторжение началось?": Уфологи по всему миру массово принимают сигналы НЛО

Пришельцы и гуманоиды уже совсем близко, стоит ли бояться нашествия?...

Рекомендуем