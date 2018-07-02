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Вулкан Индонезии привлекает туристов ритуалом жертвоприношения

Сегодня, 09:24

Страну взбудоражили массовые захватывающие акты жертвоприношений возле полыхающей горы.

 Вчера для пышной религиозной церемонии туристы поднялись на гору Бромо в Индонезии. Ежегодно люди из племени Тенгеров собираются с окружающих гор, чтобы бросить фрукты, овощи, цветы и домашний скот (козы и куры) в дымящийся кратер горы Бромо в рамках фестиваля Ядня Касада.

Другие жители деревни - не члены племени Тенгеров - пытаются поймать продукты и брошенных в вулкан животных, прежде чем они исчезнут в дыму. Для этих целей принято использовать сети и саронг. Нужно подметить, что это не является частью ритуала, но факт бесполезного выбрасывания продуктов питания в вулкан сподвиг местное население собирать брошенные пожертвования.

Современных туристов вулкан Индонезии привлекает особенным ритуалом жертвоприношения. Фестиваль Ядня Касада берет свое начало с легенд 15-го века о Королевстве Маджапахит принцессе Роро Антенг и ее муже Джоко Сегер. Не имея возможности рожать детей после многих лет брака, супруги умоляли богов о помощи. На их молитвы был дан ответ, и им было обещано 25 детей, если они согласятся принести в жертву своего младшего ребенка, бросив его на гору Бромо. Легенда гласит, что этот сын охотно прыгнул в вулкан, чтобы гарантировать процветание народа Танггер. Традиция жертвоприношений продолжается и по сей день - хотя жители народа жертвуют своим урожаем и сельскохозяйственными животными вместо людей. Танцовщицы в изысканных традиционных костюмах и туристы собираются перед рассветом, чтобы принять участие в церемонии. На данный момент, процедура жертвоприношения похожа больше пиар ход для привлечения туристов в Индонезию, которые по своим обычаям привыкли бросать монетку в вулкан.

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