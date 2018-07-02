Курилы приближаются: Добро пожаловать на отдых

Сегодня, 08:17

С 1 июля авиарейсы на Кунашир и Итуруп стали ежедневными. Властям удалось договориться с компанией «Аврора» об увеличении количества полётов в этом направлении.

Информацию предоставил Сергей Садовников, возглавляющий региональное Минтранспорта. Таким образом, Курилы приближаются и добро пожаловать на отдых.

Министр уверен, введение нового расписания станет отвечать не только потребностям жителей островов, в особенности во время отпусков. Оно будет способствовать тому, чтобы Курилы стали более привлекательными в плане туризма и люди ехали сюда на отдых.

Теперь авиарейсы на Курилы будут совершаться не только в будние дни, но и в выходные. Полёты осуществляются самолётами типа DHC-8, вмещающими 70 человек.

Отмечается, что данный тип самолёта имеет не только комфортабельный салон. Багажный отсек в лайнере имеет увеличенный размер, что очень важно

Стоимость перелёта в один конец – 5 950 рублей. Она не увеличилась и является достаточно невысокой. Этому способствует региональная программа по субсидированию пассажирских перевозок.

Жители островов ранее неоднократно жаловались, что на авиационные и морские рейсы сильный дефицит билетов.

Теперь Курилы приближаются к материку. И не только для их жителей. Добро пожаловать на отдых.