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Курорт в Тунисе встречает туристов грязью и хамством

Сегодня, 19:08

Тунис встречает приехавших отдыхать грязными пляжами, хамством и наглостью персонала.

Ежегодно в Тунис ездят отдыхать сотни тысяч россиян. Во многом это было обусловлено закрытием Турции и Египта. Поэтому турпоток в эту страну начал расти. Так было до страшного теракта в 2015 году. Тогда в двух пятизвездочных отелях террористы убили 39 человек. Более 40 человек были ранены.

Пострадавшие были в основном из европейских стран, но среди них были и граждане России – один российский турист погиб, двое были ранены. После этого теракта в Тунисе в отсутствие туристов закрылись более 270 отелей.

Несмотря на такую трагедию, в 2016 году количество российских туристов вновь стало расти. Общее число россиян, приехавших отдохнуть в Тунис в этом году, составило 623 тысячи. В 2017 году количество российских туристов снова упало, а в 2018 официальная тунисская статистика показывает опять рост туристов из России.

Но курорт зачастую встречает грязью. Грязные улицы, пляжи, покрытые водорослями – визитная карточка Туниса.

Туризм – важнейшая отрасль в экономике Туниса. Удивительно, почему при этом не получается наладить качественный сервис.

Причем опасность пребывания в этой стране для иностранца сохраняется. Периодически происходят массовые акции протеста. Причиной недовольства является нищета подавляющего большинства населения. Различные исламские и даже террористические организации успешно вербуют в Тунисе своих сторонников.

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