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В Костроме люди не знают о запрете отдыха на «диких пляжах»

Сегодня, 17:38

30 июня и 1 июля прошла проверка Муниципальной инспекции фактов нарушения купания граждан в непредназначенных для этого местах.

В Костроме специальная комиссия провела проверку состояния посещений пляжей города местными жителями. Известно, что на берегу приметили и взрослых и детей без присмотра. В ответ на информацию и замечания инспекторов ответственные родители дать понять, что впредь также будут пользоваться рекой для купания в не специальных для этого местах. В комиссии решили, что в Костроме люди не знают о запрете отдыха на «диких пляжах».

«Я очень ответственный папа. За своими тремя детьми слежу постоянно. Мы сюда приехали на велосипеде, нам так удобно. А если здесь вода не проверена, значит надо проверить», - сообщил нарушитель.

За купание в неположенном месте предусмотрен штраф до 1000 рублей. Но в ходе сегодняшнего рейда проверяющие решили ограничиться. Детям без взрослых выписали рекомендации и записали их данные для передачи в службу по правам детей. Проверка стихийных пляжей в Костроме будет продолжена.

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