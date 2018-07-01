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Житель Брянска в шоке от «свиней» в лесу на Набережной

Сегодня, 13:29

Факт вандализма и свинства переходит все границы и грани.

 Житель Брянска прогуливался по своим любимым местам в лесу на Набережной. Мужчина был в шоке от «свиней», которые забросали зеленые кусты и тропинки строительным мусором и отходами со своей гулянки. Пользователи социальных сетей также негативно отнеслись к таким посиделкам, которые в итоге становятся «кладбищем отходов» для лесополосы.

Активисты высказали предложение обязать отдыхающих убирать разбросанный мусор. Или же в случае невыполнения своих обязанностей людей будут ждать штрафы и наказания. Природные ресурсы в Брянске очень богаты, однако люди не всегда понимают, что это не данность, а огромный подарок, который обязан передаваться из поколения в поколение как традиция, реликвия.

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