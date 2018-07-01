Соцсети Пятигорска: Вода в озере Провал - грязная, закисшая и вонючая

Сегодня, 12:06

В недавний визит туристов главная достопримечательность Пятигорска поразила своим внешним видом и пугающим запахом.

Известно, что Провал - это озеро с сероводородной водой, глубина его точно не известна. С левой стороны максимальное углубление озера до 3 метров. А далее изучению дно не поддавалось. Водолазы погружались под воду, но отыскать дно так и не смогли. Соцсети Пятигорска взволнованы состоянием водоема на данный момент.

«Вода в озере Провал - грязная, закисшая и вонючая», - говорят пользователи. «Когда подходишь к озеру, от него исходит запах тухлых яиц (сероводорода), но меня он особо не смущает. Сейчас озеро выглядит довольно не презентабельно, все в белой пене с лопающимися пузырьками, скорее всего, это от высокой температуры. Зимой озеро чистое, голубого цвета и в августе тоже чистое», - пишет посетитель.

Причины такой трансформации остаются неизвестными как для местных жителей, так и для гостей города.