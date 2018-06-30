Туристы-невидимки на пустых пляжах: В Крыму врут про удачный сезон

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Власти говорят о 5 миллионах туристов за сезон, но реальные цифры в 2-3 раза ниже.

В то время, как соседние Херсонская и Одесская области практически «битком набиты» туристами, Крым продолжает прозябать из-за низкого спроса на местные курорты и завышенные цены. Виной тому отчасти и доступные зарубежные направления, такие, как Египет или Турция. Там цены в некоторых случаях на порядок ниже или соизмеримы с крымскими, но сервис на несколько порядков лучше.

В то же время власти продолжают упрямо доказывать, что Крым популярен у россиян и отдыхать здесь – одно удовольствие. Как оказалось, туристы-невидимки на пустых пляжах – это не очередная западная пропаганда, а суровая действительность. Веб-камеры на курортах полуострова тому подтверждение.

В частности, при наблюдении за происходящим на пляже в посёлке на побережье ЮБК в 20 км от Феодосии можно заметить, что на некогда популярном месте у туристов днём в 11 в самый разгар сезона можно увидеть лишь нескольких человек. Ненамного лучше ситуация в более престижных и развитых городах. На установленных в Ялте и Алуште веб-камерах видно, что пляжи, где раньше в буквальном смысле ступить было негде, сегодня достаточно просторны. Для туристов это может быть хорошо, потому как можно вдоволь наслаждаться отдыхом, не опасаясь тесноты, но для региона в целом – это катастрофа.

Власти и федеральные СМИ не перестают убеждать, что Крым с каждым годом продолжает принимать всё больше и больше отдыхающих, но на деле всё обстоит иначе. К тому же реальные цифры далеки от заявленных, считают эксперты. Когда в региональном правительстве говорят, что республику посетили 5 миллионов человек, речь идёт о 1,5-2 миллионах отдыхающих. Решить данную проблему можно лишь признав её наличие, однако чиновники, похоже, не спешат этого делать.