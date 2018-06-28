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Авиакомпании обогатились на «встрече Трампа и Путина»

Сегодня, 22:59

Билеты и номера в Хельсинки резко подорожали на 70%, о чем рассказали представители сразу нескольких сервисов бронирования. Такой скачок связан с запланированным визитом российского президента для обсуждения важных вопросов с американским коллегой.

Авиакомпании буквально обогатились на «встрече Трампа и Путина», которая состоится 16 июля, ведь билеты на самолеты и номера в отелях стали стоить почти вдвое дороже, чем раньше. Специалисты отмечают, что подорожание спровоцировало рост средней цены на полет в Хельсинки до 17 тысяч рублей.

Также сообщается, что из существующего разнообразия отелей в период с 15 по 17 июля в Хельсинки номера невозможно заказать примерно в 25% учреждений с 3,4 и 5 звездами. Как полагают специалисты, именно там могут располагаться представители делегаций с обеих сторон.

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