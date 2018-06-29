Туристам запрещено посещать мечеть в Кота-Кинабалу

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Мечеть в Кота-Кинабалу (Малайзия) больше не смогут посещать туристы. Теперь это запрещено. Две подруги исполнили танец перед исламской святыней, что вызвало возмущение у верующих.

Такое решение было принято исламской общиной, после того, как две китайские девушки исполнили непристойный танец прямо перед зданием молельного дома. Позднее танец около достопримечательности попал в интернет. Кроме того, в нарушение правил посещения молитвенного дома, девушки были одеты в шорты и короткие топы.

Кощунственное поведение было воспринято, как надругательство над чувствами верующих. Агентство The Sun сообщает, что в городе Кота-Кинабалу временно мечеть закрыта для всех туристов. Никакие экскурсии больше не пропустят на территорию святыни ислама.

"Мы хотели познакомить и показать красоту ислама, но такое поведение лишь запятнало нашу религию", - пояснил председатель мечети Джамал Сакара.

Кто и откуда девушки на видео, не установлено. Министр культуры обещал найти и наказать виновных. А также, скорее всего, будет увеличен штат охранников.