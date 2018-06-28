«Яблоку негде упасть»: Названы неожиданные минусы Крымского моста

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Блогер из Судака рассказал, что очень неожиданно для всего полуострова начался курортный сезон, и на это есть несколько причин. Однако, местные жители успели даже пожаловаться на некоторые моменты.

В одной из публикаций Александра Кирьякова названы неожиданные минусы Крымского моста, и среди них – невероятная загруженность пляжей, которые в прежние сезоны наполнялись только в июле. «Яблоку негде упасть», - именно так комментирует события блогер, который также отмечает, что такой момент больше относится к положительным. По мнению Александра, дороги и кафе заполнены, но туристы приносят неплохую прибыль полуострову.

Кирьяков отметил, что в Украине отрицают подобные выводы и продолжают настаивать, что в Крым никто не приезжает, а если и едут – только бюджетники. Тем не менее, уверен блогер, по окончанию ЧМ-2018 туристов в Крыму станет еще больше, ведь сейчас все россияне смотрят футбол в других городах.