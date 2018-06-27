Российской туристке отель запретил фотографироваться в купальнике

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В Турции другой менталитет, вера и другое понимание, как нужно одеваться девушкам. Так, один из местных отелей сделал девушке замечание.

Российской туристке отель в Мармарисе запретил фотографироваться в купальнике на их территории, а также отмечать геолокацию. Анастасия Монстович прилетела из Санкт-Петербурга в «Angel's Peninsula». Как она рассказывает, еще до вылета узнавала про запреты, однако про мусульманский «дресс-код» никто не предупреждал, только про алкоголь.

Девушка в первый же день поделилась в социальных сетях фото в бикини и отметила отель, как на следующий день администрация попросила удалить фото. Они объяснили это тем, что такие фото распугивают будущих отдыхающих, но Анастасия отказала. После чего ей начали угрожать через Instagram, а вскоре вообще добавили в черный список в официальной группе отеля.

Монстович не собирается так просто сдаваться, поэтому пообещала выкладывать фотографии в купальнике и с геолокацией Angel's Peninsula с двойной интенсивностью.