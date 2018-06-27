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В Крыму побывали 1,6 млн туристов

Сегодня, 16:11

Если сравнивать этот показатель с прошедшим годом, то прирост составляет почти 25%.

В рамках заседания Госсовета РК глава Минкурортов Вадим Волченко рассказал, что с начала текущего года на территориях Крыма уже побывали около 1,6 млн туристов. Если же сравнить показатель июня текущего года и с показателями прошедшего года, то увеличения путешественников составляет в районе 30%.

По словам Волченко, несмотря на постройку моста, треть пассажиров прилетели в Крым на самолёте.

Глава Минкурортов добавил, что в данный момент на крымских территориях производят работу 550 средств общего размещения, 67 из которых предназначены для детей и их оздоровления.

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