На Ай-Петри делают генеральную уборку

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Гора Ай-Петри является одной из визитных карточек Крыма. В канун курортного сезона там решено навести порядок, о чем сообщил журналист издания Ukraina.ru Никита Рассказов, который своими глазами убедился, как обстоят дела на самой известной вершине полуострова.

Журналист Никита Рассказов решил провести инспекцию самых знаменитых мест Крыма. Где всегда много туристов. Одним из объектов его исследования стала гора Ай-Петри, которая считается визитной карточкой полуострова. После изучения ситуации на горе, журналист заявил, что здесь действительно видно – работа властями проделана не малая, но вот лотки с сувенирами и палатки с шашлыком все же остались.

Также журналист рассказал о ценах, которые выставлены на Ай-Петри на различные товары и услуги, как туда можно добраться и что посмотреть. Отдыхающие на полуострове туристы из России очень довольны его инфраструктурой, природой, чистым воздухом и морем. Многочисленные кафе на горе и у ее подножья очень нравятся всем отдыхающих, покушать там можно на разный кошелек и вкус.

Напомним, что Ай-Петри является одной из вершин Ай-Петринской яйлы в Крыму и располагается прямо над Ялтой. Многие отдыхающие и экскурсоводы на полуострове уверенны, что данная вершина является самой высокой, но на самом деле такое мнение ошибочное. Высота горы составляет 1234 метра, а гора Роман-Кош на 311 метров выше.