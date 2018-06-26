В Екатеринбурге проведут обряд изгнания демонов в новом ресторане

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Место на улице Ленина 44 предыдущие владельцы заведений называют проклятым. Однако новый хозяин решил прервать череду неудач владельцев этого места.

В Екатеринбурге собираются открыть ресторан «Вкус улиц», который вообще является форматом стрит-фуда. Однако прежние владельцы этой площадки один за другим банкротились, как например последний хозяин – бизнесмен Дмитрий Крысов. После пиццерии «Языки» он покончил с гастробизнесом.

В новом ресторане «Вкус улиц» проведут обряд изгнания злых духов уже 1 июля, в котором смогут поучаствовать и гости заведения. Планируется закинуть в печь осиновые дрова и раздать каждому посетителю чеснок. Однако Константин Дупак тут же объясняет, что гостям попросту нужно будет сфотографироваться на фоне магического круга, нарисованного Ромой Бантиком, где они напишут доброе заклинание и получат оберег от нечистой силы.

Ресторация будет открыта уже с 27 июня.