VistaNews.ru


В Екатеринбурге проведут обряд изгнания демонов в новом ресторане

Сегодня, 20:48

Место на улице Ленина 44 предыдущие владельцы заведений называют проклятым. Однако новый хозяин решил прервать череду неудач владельцев этого места.

В Екатеринбурге собираются открыть ресторан «Вкус улиц», который вообще является форматом стрит-фуда. Однако прежние владельцы этой площадки один за другим банкротились, как например последний хозяин – бизнесмен Дмитрий Крысов. После пиццерии «Языки» он покончил с гастробизнесом.

В новом ресторане «Вкус улиц» проведут обряд изгнания злых духов уже 1 июля, в котором смогут поучаствовать и гости заведения. Планируется закинуть в печь осиновые дрова и раздать каждому посетителю чеснок. Однако Константин Дупак тут же объясняет, что гостям попросту нужно будет сфотографироваться на фоне магического круга, нарисованного Ромой Бантиком, где они напишут доброе заклинание и получат оберег от нечистой силы.

Ресторация будет открыта уже с 27 июня.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

В Екатеринбурге проведут ярмарку английских винтажных украшений

В Нижневартовске женщина изгоняет злых духов, поливая подъезд дома уксусом

В Екатеринбурге появился первый в мире стрит-арт, который создал робот

Главное за неделю

Салах уйдет из египетской сборной из-за политических игр

Форварда сборной Египта пригласили на встречу с чеченским лидером. Ближайшее окружение футболиста обсуждает его возможный выход...

Гонщица Мара Багдасарян срочно продает свой Mercedes за 7,5 млн рублей

Знаменитая московская гонщица Мара Багдасарян объявила о том, что продает свой...

«Портал в другой мир или кокон Чужого»: Загадочный объект вырос в стене из ниоткуда

Мерзкое образование на стене пугает женщину, которая не пускает в комнату...

«Смертельная рыбалка»: Морские монстры окружили семью в Мексиканском заливе

Семья рыбаков чудом пережила незабываемую встречу с крупнейшей в мире хищной...

Рыбаки выловили с берега в Техасе гигантскую акулу-людоеда

Огромный морской хищник поджидал в проливе Сан-Луис толпы детей и взрослых,...

Рекомендуем