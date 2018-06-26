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Из Красноярска снова можно будет летать в Таиланд

Сегодня, 11:12

Жители Красноярска ранее терпели неудобства из-за отмены прямого рейса в Таиланд. Теперь принято решение о возобновлении данного сообщения с 1 ноября текущего года, стоимость билета составит 15700 рублей.

Одним из популярных маршрутов для отдыха жителей России всегда был Таиланд, но жители Красноярска вынуждены были добираться в эту страну окольными путями – прямой рейс был отменен. Теперь руководство красноярского аэропорта сообщило, что по многочисленным просьбам горожан с 1 ноября текущего года авиасообщение между Красноярском и Бангкоком будет возобновлено.

Известно, что рейс будет совершаться два раза в неделю по четвергам и воскресеньям, а из Таиланда – по средам и субботам. Пока период полетов ограничен до 31 марта 2019 года. Директор аэропорта в Красноярске Андрей Метцлер рассказал, что основной его задачей было возобновление полетов в данном направлении, а дальше пойдет работа над переведение данного рейса в статус постоянных.

Сообщается, что полоты будут выполняться на самолете Airbus A320 компании S7 Airlines, а стоимость билета составить 15 тысяч 700 рублей, вылет из Красноярска будет производиться в 06:00. Также из аэропорты летают и другие рейсы, которые доставляют жителей города по различным популярным туристическим направлениям.

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