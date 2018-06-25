«Электронная путевка» сможет в будущем защитить отдыхающих от турагенств

Сегодня, 18:11

Разработкой занимается «Ростех», которого и опасаются многие туристические фирмы. Проект пока в доработке.

По мнению «Ростеха», «Электронная путевка» сможет в будущем защитить отдыхающих от недобросовестных турагенств. Обошлось компании это в 500 000 000 рублей, разработка идет с 2015 года «Астеросом», а в 2017 привлекло Ростуризм.

По мнению тех, кто поддерживает идею ввода электронной путевки, это даст туристам возможность отслеживать платежи турфирмы, точно знать, что у них уже куплены билеты и забронирован отель.

Агентства опасаются такого решения, так как компании будут полностью «прозрачными» и это не спасет их от укрытия налогов. А также возможно, что такая путевка будет стоить денег, которые нужно оплачивать самим турагенствам.

Проект создан из-за жалоб десятков тысяч недовольных клиентов, которых оставили без денег и отдыха фирмы – однодневки. Ожидается, что уже в 2019 году «электронная путевка» будет доступной.