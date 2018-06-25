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В турагентстве «Натали – Турс» клиентам пришлось оплачивать отель дважды

Сегодня, 17:11

Сам глава компании обвинил во всем мусульманский праздник Рамадан, из-за которого, по его мнению, и возникли проблемы с платежами.

В турагенстве «Натали – Турс» во главе с Владимиром Воробьевым, клиентам, которые отправились в Китай и в Турцию, пришлось оплачивать дважды свой отель.

Известно, что пострадали 10 туристов, отправившихся в Турцию и одна семья, которая полетела в Китай. Первое неудобство возникло 16 июня, когда отдыхающие прибыли в турецкий отель и им ответили, что у них не оплачен счет. Туристы заплатили, но позже все же «Натали – Турс» компенсировала утраты. Пара, которая отправилась на остров Хайнань, была чуть не выгнана через несколько часов после заселения. Они оказались скандальными, но турфирма разрешила конфликт.

По мнению Воробьева, всему виной Рамадан, который закончился 14 июня. Из-за него не работали банки и деньги поздно приходили на счет отелям.

Рамадан – священный праздник мусульман, который длится месяц, в течение которого днем запрещено пить и есть.

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