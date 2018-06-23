Тысячи туристов выстроились в километровую очередь ради встречи с Лениным

Вчера, 22:49

Редактор киностудии имени Горького, выглянув из окна Исторического музея увидел, как огромное количество гостей столицы заполонило Красную площадь.

Андрей Апостолов запечатлел на фото, как тысячи туристов выстроились в километровую очередь в «Мавзолей» ради встречи с Лениным. Однако добавил к подписи под фото, что фото не передает всех масштабов.

Туристы, которые приехали на ЧМ-2018, покорены столицей. Для них посетить Красную площадь – это сопоставимо с масштабами пойти на матч. Также гости покорены красотой метрополитена, украшением улиц, но больше, конечно, сами размеры мегаполиса. Отмечается, что большая часть туристов недооценивала Россию и сейчас хвалит ее за тепло и гостеприимность.