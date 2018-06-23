В Ливане девушек-полицейских раздели для привлечения туристов

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Обтягивающие бедра мини-шорты, бордовые береты и футболки станут летней униформой красавиц.

В Ливане девушек-полицейских раздели из-за жары. Приход лета ознаменовался потоком туристов в Египет, Испанию, Турцию, а вот в Ливан никто не едет. Чтобы решить проблему с привлечением туристов решили переодеть девушек. Формой летнего варианта снабдили всех жительниц Ливии, работающих в органах. Для привлечения туристов им придется ежедневно облачатся в обтягивающие мини-шорты, футболки, подчеркивающие грудь и бордовые береты. Было выпущено видео, показывающее молодых, привлекательных женщин-полицейских на дороге, демонстрирующее новую форму. Сами же «модели» ведут себя неловко и неуклюже, подобный внешний вид феминистки уже раскритиковали и назвали позорным для женщин Ближнего Востока.

Однако не все жители Ливана согласились с градоначальником – в соцсетях раскритиковали использование красивых молодых девушек для привлечения туристов, и отметили, что форму мужчин-полицейских менять не стали. Однако одна из девушек-полицейских Саманта Саад заявила, что ей нравится эта работа. Она надеется на проведение подобных акций каждый летний сезон.