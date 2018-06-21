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Самые жуткие места всё больше притягивают туристов

Сегодня, 07:47

«Тёмный туризм» набирает свою популярность. Люди почему-то хотят увидеть своими глазами то, что многие предпочли бы навсегда забыть.

Самые жуткие места на планете притягивают туристов всё больше и больше. Они делают фотографии стремясь отобразить их идеологию и излучаемый ими ужас.

Ребекка Лилит Батори, являющаяся известным фотографом Великобритании, выпустила специальную книгу-фотоальбом. Туда вошли снимки ста мест, считающихся на планете самыми жуткими.

В частности, это парижские катакомбы. Там находятся кости больше чем шести миллионов человек. Не менее жутким является и вид Эггенбургского склепа, расположенного в Австрии. Он полностью построен из человеческих костей.

Удручающее впечатление и у готического кладбищенского костёла Костницы в чешском Седлеце.

Батори не забыла и те места, где организовывались массовые смерти. В альбоме есть снимки Освенцима, бывшего самым крупным нацистским концентрационным лагерем.

Также она засняла находящуюся в Филадельфии Восточную государственную тюрьму. Её узники находились в изоляции и сами сходили с ума. Не обошла фотограф вниманием и город Чернобыль, который оказался полностью заброшенным после произошедшего там взрыва атомной станции.

Альбом стал популярным и туристы всё чаще используют его, чтобы посетить жуткие места планеты.

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