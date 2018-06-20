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Информацию об этом распространяют иностранные сайты. Британской издание The Sun рекламирует не достопримечательности, а красивых девушек.

Украина является страной дешевого секс-туризма. Данную информацию, ссылаясь на иностранные источники, предоставила правозащитница Александра Голуб. Она отметила, что секс-туризм обостряется в период мероприятий мирового масштаба, например Лиги чемпионов, проведенной в прошлом месяце.

Защитница прав женщин отметила, что значительную часть туристов, посещающих территорию Украины в рамках секс-туризма, составляют граждане Турции. За первые 6 месяцев прошлого года их число возросло на 30%.

Отмечается, что на YouTube даже есть видео, снятые иностранцами, которые уже воспользовались секс-услугами украинок. В своих видеороликах иностранцы делятся опытом, рассказывая о красоте украинских девушек и их неприхотливости.

Несмотря на негатив украинского общества к подобному виду туризма и роду деятельности вообще, некоторые представители власти все чаще начали говорить о легализации проституции.