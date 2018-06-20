Путин поручил Кабмину уделить особое внимание организации детского отдыха

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Перед правительством поставлена задача: обратить особое внимание на организацию детского летнего отдыха. Такое заявление сделал президент РФ во время совещания с членами кабинета министров.

Владимир Путин сказал: «В этот период, конечно, особое внимание нужно уделить детскому летнему отдыху». Он попросил министра просвещения Ольгу Васильеву рассказать, каким образом будет организован отдых для более чем 6 млн детей. Она сообщила, что для детей, которые не уедут на каникулы, министерство предлагает устроить походы и экскурсии.

В начале года премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение подготовить предложения по увеличению количества детских летних лагерей и усовершенствованию их инфраструктуры. Вице-спикер Ирина Яровая предложила использовать сайты муниципальных органов власти для публикации информации об организаторах детского отдыха.

В апреле Госдума приняла закон, согласно которому организация детского отдыха должна обязательно сопровождаться договором, который содержит информацию обо всех условиях отдыха. Реестр региональных учреждений, занимающихся детским отдыхом, должен быть общедоступным. Перечень туристических маршрутов для прохождения детьми должен быть утвержден.