«Лосиха-экскурсовод» из Челябинска стала звездой YouTube из-за туристов

Сегодня, 04:15

Национальный парк «Зюраткуль» долго скрывал уникальное животное без документов.

«Лосиха-экскурсовод» прославилась своими умениями под пристальными взглядами любопытных туристов. Из-за особого внимания от людей животное научилось быть приветливым и нужным. Люди из Челябинска подобных случаев никогда не слышали, но благодарю популярному видеохостингу, «лосиха-экскурсовод» стала звездой YouTube.

В Национальном парке «Зюраткуль» животное, которое может проводить показательные выступления для посетителей, отсутствует, однако уникальные навыки самки теперь с легкостью можно использовать для увеличения потока туристов. Сегодня также пользователи социальных сетей обсуждают ролик в котором анаконда напала на человека в тракторе.