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Под Красноярском бизнес-леди арендовала остров на Енисее и развивает туризм

Сегодня, 05:15

Даже большевики при «нэпе» признавали, что для скорейшего восстановления страны малый и средний частный бизнес может оказаться полезным. Это не касалось стратегических и монопольных предприятий.

Под Красноярском предприимчивая бизнес-леди арендовала остров на Енисее. Сейчас она развивает там туризм, и поток желающих отдохнуть посреди великой русской реки не уменьшается.

Там проводятся не только экскурсии. Бизнес-леди не имеет отбоя от заявок на проведение выпускных вечеров или последних звонков.

Проживающая в Лесосибирске Мария Заплатина сообщила, что идея появилась у неё, когда они проезжали мимо на лодке. Бизнес-леди обратила внимание на эту красоту.

Первое впечатление поиспортилось, когда она высадилась на остров. С её слов, тот был буквально загажен. Ни одной тропинки или лужайки без «общественных туалетов», битых бутылок, бумажек, пластика и тому подобного.

Она и ранее занималась вопросами туризма. Поэтому решила взять остров в аренду и сделать там генеральную уборку.

В итоге местные чиновники пошли навстречу, хотя уже и привыкли считать остров на Енисее «своим». Сейчас полгода аренды в тёплое время обходится женщине в 26 тысяч рублей. За зимнее плата не взимается, поскольку это «не сезон».

Остров на Енисее находится  в законной аренде у бизнес-леди на 49 лет.

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