Ростуризм: Амур станет международным туристическим центром

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Российские специалисты постоянно разрабатывают новые маршруты, которые помогают не только российским, но и иностранным туристам больше узнавать просторы необъятной России. Так, в федеральном агентстве по туризму обратили внимание на недооцененный потенциал реки Амур.

Специалисты Ростуризма распространили информацию о том, что число туристов из Китая на Дальний Восток за последние несколько лет увеличилось в два раза. Для привлечения еще большего количества туристов не только с востока, но и из других концов мира необходимо разрабатывать новые и интересные маршруты, которые смогут привлечь отдыхающих. Так, специалисты обратили внимание на незаслуженно забытую реку Амур, которая никогда не являлась туристической Меккой.

После ряда исследований было решено разрабатывать данный перспективный маршрут, в итоге Амур станет международным туристическим центром. Уже ведется реконструкция набережной в Хабаровске, которая была запланирована в рамках целевой федеральной программы, предусматривающей меры по развитию внутреннего и въездного туризма.

Аналитики туристического рынка уверены, что рост потока туристов на дальневосточные направления связан с широкой рекламой российского туристического продукта на международном уровне. После введения в маршруты новых туристических объектов предполагается, что число туристов возрастет в разы. Известно, что жители Китая интересуются круизами по Волге, посещением Хабаровска и острова Большой Уссурийский.