Губернатор Прикамья недоволен состоянием набережной в Перми

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Словесный «выговор» адресован начальнику внешнего благоустройства Анатолию Дашкевичу.

Губернатор Прикамья посетил самую главную достопримечательность в Перми. Впечатления от похода по городу у Максима Решетникова остались неоднозначными. Он остался недовольным состоянием набережной. После инспекции словесные рекомендации по поводу усовершенствования внешнего вида объекта получил профильный начальник. Теперь в определенный срок Дашкевич обязан навести порядок на доверенной ему территории.

Губернатор поручил завершить работы по благоустройству до конца месяца. К слову, пермская набережная одна из самых красивых мест для прогулок по Перми. История ее происхождения касается XIX века, когда на небольшом участке вдоль реки Камы, дальше вокзала Пермь I, сделали прогулочную тропинку. Но создание организованного места для прогулок началось только в 60-х годах XX века.