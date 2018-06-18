Две брюнетки искупались в бассейне, полном кровожадных акул

Сегодня, 15:00

Одна девушка от испуга залезла на спину своей подруги. Ролик появился в Instagram на странице туристического агентства terra1travel.

В социальной сети Instagram на странице туристического агентства появился ролик, где две брюнетки в бикини искупались в ярко-голубом бассейне, полном кровожадных акул. Одна из девушек действительно опасалась за свою жизнь, потому она решила, что безопаснее всего не выйти из бассейна, а залезть на спину своей бесстрашной подруги.

Ролик длится несколько секунд, но он действительно увлекательный, в особенности для тех, кому приятно лицезреть брюнеток модельной внешности, «спасающихся» от морских монстров. Таким образом туристическое агентство намеревалось привлечь внимание своей аудитории, предлагая оформить туры на Мальдивы и Багамы. Естественно, экстремальное развлечение не включается в путевку.