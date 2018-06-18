VistaNews.ru


Две брюнетки искупались в бассейне, полном кровожадных акул

Сегодня, 15:00

Одна девушка от испуга залезла на спину своей подруги. Ролик появился в Instagram на странице туристического агентства terra1travel.

В социальной сети Instagram на странице туристического агентства появился ролик, где две брюнетки в бикини искупались в ярко-голубом бассейне, полном кровожадных акул. Одна из девушек действительно опасалась за свою жизнь, потому она решила, что безопаснее всего не выйти из бассейна, а залезть на спину своей бесстрашной подруги.

Ролик длится несколько секунд, но он действительно увлекательный, в особенности для тех, кому приятно лицезреть брюнеток модельной внешности, «спасающихся» от морских монстров. Таким образом туристическое агентство намеревалось привлечь внимание своей аудитории, предлагая оформить туры на Мальдивы и Багамы. Естественно, экстремальное развлечение не включается в путевку.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Рената Литвинова сняла Земфиру на ее концерте в Москве

Голая Гаянэ Багдасарян пообещала мужчинам «очень горячий ролик»

Жителей Владивостока шокировали танцы девушки на капоте

Главное за неделю

Видео «белой акулы-дельфина» в Приморском крае взорвало соцсети

Неожиданные гости нагрянули к рыбаку, который к своему несчастью едва не стал для них кормом, плавая по заливу на резиновой...

Пентагон: NASA получило сигнал SOS от инопланетян

Минобороны США придало огласке секретные сведения ученых, расшифровавших...

В США пробуждается мощнейший вулкан

 Местные жители штата Нью-Мексико обратили внимание на странную воронку,...

Гоблин-людоед напал на человека с собакой в лесу

Некий мужчина запечатлел в лесу кадры, от которых мурашки бегут по коже. При...

Британский турист отчетливо сфотографировал НЛО

Уфологи активно обсуждают в Сети сенсационное фото «летающей тарелки»...

Рекомендуем