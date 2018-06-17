Путешественник с плотом за спиной намерен проплыть от Севастополя до Афин

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На спасательном плоту-палатке спортсмен разместит продукты, самые необходимые вещи, и верного спутника. В свой нелегкий путь 54-летний Юрий Бурлак отправится 1 июля.

Юрий Бурлак, уроженец города Армавир, поставил перед собой уникальную, невероятную цель - преодолеть путь из Севастополя через Румынию, Болгарию и Турцию до Греции, и финишировать в водах Афин, и все это проплыть с плотом за спиной. С учетом 4-5 остановок для отдыха ежедневно, экскурсий, ремонта оборудования и пополнения запасов, он рассчитывает преодолеть 2000-км дистанцию за 4 месяца. По словам путешественника, скорость его движения в среднем составляет 2 км/ч, а за день в воде он планирует проводить от 8 до 10 часов, однако в экстренной ситуации может быть и 10-12.

Основные опасности в море - шторм и суда, однако с ними легко справиться. На данный момент ему важна поддержка МИД, сотрудники которого могут не выпустить за пределы Севастополя. Однако путешественник настроен решительно, и никакие препятствия не помешают ему реализовать свой план.

По словам спортсмена, такой способ путешествия выбран не случайно - плот избавил мужчину от потребности в костылях. Занимаясь бодибилдингом он травмировал позвоночник, после двух операций не мог свободно передвигаться, и решил начать плавать, таская груз. В итоге его позвоночник восстановился, и за полтора месяца Юрий вернулся к нормальной жизни. В 2016 году он за 48 дней проплыл 670 км от Севастополя до Сочи.