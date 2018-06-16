В Крыму день рождения «молодого» «Артека» отмечают 3,5 тысячи детей

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Исполнилось крупнейшему детскому оздоровительному комплексу 93 года. Мероприятие традиционно организовывается руководством детского центра 16 июня, а первая смена заехала в лагерь в 1925 году.

В Крыму день рождения «Артека» отмечают 3,5 тысячи детей, которые стали участниками шестой смены. Малыши и взрослые тщательно готовились к празднику, пекли торты и украшали всю площадь комплекса. К вечеру всех ожидает праздничный концерт с участием трех десятков творческих коллективов из разных стран, а также завершающий мероприятие салют.

Глава «Артека» Алексей Каспржак рассказал, что у «молодого» оздоровительного комплекса позади много лет, однако центр постоянно совершенствуется и улучшается, что говорит о его вечной молодости. Директор «Артека» отметил, что в настоящее время на территории комплекса строится еще один лагерь «Солнечный», поэтому со временем принимать в одну смену можно будет уже 5 тысяч детей.