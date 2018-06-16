Золотые "волосы Пеле" покрыли пляжи на Гавайских островах

Сегодня, 13:50

Золотые волосы покрыли пляжи на Гавайских островах. Причиной их появления стало мощное извержение вулкана Килауэа.

Золотистые нити, похожие на волосы, имеют вулканическое происхождение. Образование волокон связано с тем, что внутри лавы есть пузырьки. При извержении, они взлетают в воздух, разрываются.Их оболочка распадается на нити.Ветер разносит их повсюду. Эти нити прозвали волосами «Пеле». Пеле-имя гавайской богини огня и вулканов.

«Волосы Пеле» очень опасны для людей и животных. Разрушаясь, хрупкие нити из вулканического стекла оказываются везде. Вода, в которую проникли осколки, становится непригодной для питья. Попадая на поверхность кожи людей и животных, эти образования вызывают кровотечения и воспалительные процессы в организме.

Было замечено и другое интересное последствие, вызванное извержением Килауэа - это выброс драгоценных камней оливинов зеленого цвета. Россыпи крошечных зеленых кусочков напоминают драгоценные капли дождя.