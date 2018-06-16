Туризм на активном вулкане в Гватемале соблазняет экстремалов

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Экстремалы восторгаются красотами природы с высоты Фуэго и Пакаи, но при этом обесценивают человеческую жизнь.

Необычный вид путешествий становится популярным среди путешественников после извержения вулкана или даже во время опасного для жизни процесса. Фонтан лавы. Пыль все это провоцирует людей рисковать ради успешного кадра или необычного вида.

«Я бы посоветовал людям прийти и увидеть красоту этого места; нечего бояться», - сказал Максимилиан Пенн, шеф-повар из Нью-Йорка, глядя на захватывающий вид.

Туристы собрались, чтобы почувствовать тепло от все еще тлеющей лавы, бросали палки, чтобы увидеть, как они вспыхнули в огне, или наблюдали, как гид поджаривает зефир на горячих скалах, когда они поднимались на вулкан Пакая в Гватемале, который несколько дней назад извергал лаву. Туризм на активном вулкане вызывает интерес у многих людей на сегодняшний день и соблазняет множество экстремалов. Те, кто пережил ужасы извержения вулканов, совсем другого мнения об этом. Жизнь с монстром их совсем не привлекает.

«Я думаю, что любой, кто посещает активный вулкан, должен понимать, что есть некоторый риск, и он увеличивается, когда человек приближается к активному вентиляционному отверстию или кратеру», - говорят местные жители.