Российский малый бизнес пытается нажиться на иностранных болельщиках

Сегодня, 18:40

Несмотря на все призывы к радушной и хлебосольной встрече футбольных фанов на Чемпионате мира, страсть к наживе не оставляет отечественных предпринимателей. Понятно, что все недостатки и подвохи «ненавязчивого» сервиса замечаются в основном россиянами.

Российский малый бизнес пытается по-крупному нажиться на иностранных болельщиках, об этом свидетельствуют такие «вещественные доказательства», как меню в кафе и ресторанах, исполненные на русском и английском языке. Казалось бы, одинаковые блюда с идентичным выходом в граммах и даже, с теми же названиями, но есть отличие. Цифры, расположенные в правой стороне карты кардинально отличаются. Российские пользователи уже опубликовали в социальных сетях картинки под названием: «найди одно отличие». Цены для хозяев мирового футбольного первенства, хоть и «кусаются», однако не так уж, если сравнить с цифрами в меню для иностранцев. Различие в два раза, это еже «по божески». Столичные таксисты вообще не стали изобретать хитрых схем, а просто сообщают доверчивым иностранцам, что тариф на счетчике указывается в евро.