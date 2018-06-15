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В Оклахоме рыбаки поймали угрожающего монстра

Сегодня, 08:46

Внештатный улов двух мужчин сделал их популярными, благодаря «знакомству» с чудовищем. Странного обитателя Джонатан Ван Флит и Энтони Довер поймали, из-за чего едва не лишились жизни. Тяжелое существо было похоже на броненосца, бегемота и черепаху.

В Оклахоме рыбаки поймали угрожающего монстра. Необычный улов едва не опрокинул лодку из-за веса животного. Накануне Джонатан Ван Флот и Энтони Довер рыбачили в маленькой реке удивились соей находке. Это были аллигатор-черепаха в довольно специфической ситуации, ел крюк в качестве приманки. Этот «бегемот» имел вес 85-100 фунтов. Рыбаки сделали все, что в их силах, чтобы безопасно убрать великана с пути и смогли успешно удалить крюк из его рта. Ван Флот связался с надзирателем из Оклахомы Марк Ханна, который пришел осмотреть черепаху.

Заголовки местных газет пестрели словами: «В Оклахоме рыбаки поймали угрожающего крокодилам монстра» У черепахи была ширина корпуса 24 дюймов и длина 26 дюймов. Шея была измеренная на 23 дюймов вокруг. Общая длина этой черепахи составляла более 4 футов, оказался здоровой и успешно вернулся в маленькую реку. Укус от такой большой черепахи может легко удалить палец или даже руку.

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