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Гигантские карпы попались рыбакам в Самарской области

Сегодня, 15:18

Участники турнира «Монстр Карп» в Бариновке достигли впечатляющих результатов, вытащив улов весом от 12,3 до 16,8 кг.

Турнир «Монстр Карп» регулярно проводится в Самарской области. Из-за гуманных условий конкурса, рыбакам приходится отпускать улов сразу после фото на память. Гигантские карпы периодически встречаются в Бариновке, этот год не стал исключением. Мастерам рыбалки попались 4 жителя водоема ошеломляющих размеров и весом от 12,3 до 16,8 кг.

 

Однако рекорд сезона был зафиксирован в Сорокином, где из воды показался слегка не дотянувший до 18 кг карп.

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