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«Жара и запах ног»: Американка проехалась в украинском плацкарте

Сегодня, 08:24

Волонтер «Корпуса мира» из США Кети Джонс поделилась в Сети впечатлениями от нелегкой поездки в плацкартном вагоне «Укрзализныци».

Вагон третьего класса в украинском поезде американка сравнила с купе без стен, в котором чувствуются невероятная жара и неприятный запах ног. Джонс назвала туалет единственным прохладным местом в плацкарте, однако все тот же режущий глаза запах в паре с шумом от ударов колес о рельсы не позволят долго наслаждаться сквозняком. Также волонтеру не понравилось, что отдохнуть от жары могут исключительно пассажиры в купе, и исключительно в дневное время.

Кети проехалась в украинском плацкарте из Киева в Черновцы, окрестив свое путешествие как опыт. Поездка была бы намного приятнее, если бы в вагоне был кондиционер, подытожила американка.

Джонс является волонтером «Корпуса мира» - организации, помогающей бедствующим странам при финансовой поддержке Госдепа США.

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