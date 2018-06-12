«Жара и запах ног»: Американка проехалась в украинском плацкарте

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Волонтер «Корпуса мира» из США Кети Джонс поделилась в Сети впечатлениями от нелегкой поездки в плацкартном вагоне «Укрзализныци».

Вагон третьего класса в украинском поезде американка сравнила с купе без стен, в котором чувствуются невероятная жара и неприятный запах ног. Джонс назвала туалет единственным прохладным местом в плацкарте, однако все тот же режущий глаза запах в паре с шумом от ударов колес о рельсы не позволят долго наслаждаться сквозняком. Также волонтеру не понравилось, что отдохнуть от жары могут исключительно пассажиры в купе, и исключительно в дневное время.

Кети проехалась в украинском плацкарте из Киева в Черновцы, окрестив свое путешествие как опыт. Поездка была бы намного приятнее, если бы в вагоне был кондиционер, подытожила американка.

Джонс является волонтером «Корпуса мира» - организации, помогающей бедствующим странам при финансовой поддержке Госдепа США.