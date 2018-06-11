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Роспотребнадзор предупредил о вспышке безымянной лихорадки в Уганде

Сегодня, 07:20

По данным инфекционистов, из 14 заболевших детей 9 – скончались. Врачи рассмотрели клиническую картину геморрагической болезни, но эти данные не подходят под описание известных специалистам болезней.

Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке безымянной лихорадки в Уганде. Опасение вызывает неизвестное заболевание, атакующее детей. По данным инфекционистов, зафиксированы смертельные случаи.

«Роспотребнадзор просит учитывать данную информацию при планировании поездок», - говорится в сообщении.

Клиническая картина свидетельствует о течении у детей геморрагической лихорадки, происхождение которой неизвестно. Туристам следует более внимательно отнестись к путешествиям с детьми. Пока будут установлены причины происходящего – идеальным вариантом станет отказ от поездки в Уганду.

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