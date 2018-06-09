«В дорогу нужно ехать свободной»: Лена Миро рассказала, как правильно путешествовать

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Опытная путешественница Лена Миро написала в соцсетях, что её ничего не держит: ни больные дети, ни недостаток времени, сил и финансов». Девушка наблюдала за людьми в аэропортах и на вокзалах и вывела идеальное содержимое дорожной сумки.

«В руках по чемодану и на шее пакет, вы в джунгли переехать собрались?» - удивляется некоторым путешественникам Елена. Когда летаешь чаще чем раз в год на отдых, то быстро осознаешь, что брать нужно не то, что может пригодиться, а то, без чего никак не обойтись.

Девушка уверяет, что нужно не только отказаться от большинства одежды, оставив только базовый гардероб, но и пересмотреть содержимое косметички. С собой нужно брать минимум косметики для ухода, что для лета как никогда актуально. Миро рекомендует взять увлажняющее средство для тела, термозащитный питательный спрей для волос и мицеллярную воду и набор Trio от Refresh (крем, сыворотка и альгинатная маска).

Путешественница предложила отличный способ облегчить по максимуму чемодан и сократить комплекс ухода за лицом и телом до 3 средств, ведь проще предотвратить последствия, чем бороться с ними, а климат не всегда может положительно сказываться на коже.