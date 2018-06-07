Минздрав Таиланда: Пхукет – лидер по заболеваемости лихорадкой денге

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О негативной тенденции стало известно после публикации доклада специалистов. Протекающее с лихорадкой, интоксикацией, миалгией, артралгией, сыпью и увеличением лимфатических узлов заболевание попадает к человеку от обезьян, летучих мышь и инфицированных людей. С января по май 2018 году в Таиланде умерли от недуга более 350 человек.

Минздрав Таиланда подтвердил данные неофициальной статистики и сообщил, что Пхукет – лидер по заболеваемости лихорадкой денге. Причиной стало учащение случаев распространения заболевания от человека к человеку. К тому же, важно, что лихорадка беспощадна и к местным жителям, и к туристам.

Связывают повышенный процент заболеваемости с тем, что Пхукет стал центром, который ежегодно посещают миллионы человек. В 2017 году Таиланд посетили 35 млн туристов, что на 9% превышает показатели 2016 года и является рекордом.