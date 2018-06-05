РАНХиГС: Крым станет ведущим курортом Российской империи

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Исследователи из РАНХиГС составили свой план по развитию Крыма как курортной зоны на ближайшие несколько лет. Для этого в Крыму хотят ограничить движение автомобилей для развития пешеходного туризма.

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России предложила придать Крыму особый статус и сделать его ведущим курортом Российской империи. Также полуостров планируют сделать в качестве особой природной зоны и заповедника. Эксперты предложили создать здравницу, куда будут ездить граждане России. Это все для того, чтобы ЮБК снова стал ведущим курортом Российской Империи и смог конкурировать с зонами отдыха других стран. Также, чтобы немного разгрузить автомобильные трассы, эксперты предложили ограничить въезд автомобилей на территорию полуострова, что также поможет развитию общественного транспорта и пешеходного туризма.