Генеральный директор «Роза Хутор» Сергей Бачин рассказал о преимуществах летнего отдыха в горах

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Генеральный директор сочинского курорта «Роза Хутор» и глава ГК «Агранта» рассказал о преимуществах летнего отдыха в горах, сообщает «Правда.ру».

Для начала Сергей Викторович уточнил, что «Роза Хутор» является горным курортом, где зимой можно насладиться катанием на лыжах, а летом провести время за походами по горным маршрутам, покататься на велосипедах, совершить конные прогулки, отправиться к удивительным местам, таким как самая высокая обзорная площадка Сочи или Парк водопадов и т.д.

Удобное расположение курорта позволяет его гостям, при желании, всего за полчаса добраться до Сочи, Адлера или пляжа. При этом, у «Роза Хутор» имеется свой собственный пляж в Имеретинской долине, удостоенный международного экологического сертификата "Голубой флаг". Для удобства гостей между туристическим комплексом и пляжем курсируют бесплатные автобусы.

Сергей Бачин отмечает, что в последние несколько лет туристы стали обращать больше внимания на отдых в горах в летний период. Доказательством этого является увеличившийся турпоток «Роза Хутор» летом, который по количеству посещений превосходит количество туристов зимой.