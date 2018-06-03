Китайский путешественник Цзин Ли добрался на лошади до Волгограда

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55-летний всадник намерен объехать все города, принимающие ЧМ-2018.

Китайский путешественник Цзин Ли прибыл верхом на лошади в Волгоград. Мужчина прибыл в город из Карачаево-Черкессии, где началось его путешествие. Лошадь ему подарил тамошний владелец конезавода. Китаец с российским паспортом планирует посетить все города России, которые принимают Чм-2018. До этого он уже был в Сочи и Ростове-на-Дону. Сам он отмечает, что чувствует себя хорошо. Состояние его верного друга также удовлетворитеольное.

55-летний путешественник стал знаменит, после того, как в 2008 году верхом на лошади прибыл в Пекин из Москвы на Олимпиаду. На путешествие между столицами двух стран мужчина потратил два года и загнал трёх лошадей.

Ранее мы писали, что путешественник из Рязани Виктор Атласов собирается в новый поход. Информацию об этом, а также подробности его очередного путешествия прессе сообщили в Рязанском музее путешественников.